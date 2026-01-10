ソフトバンクグループ傘下の米SB Energyは1月9日（米国時間）、米OpenAIとの戦略的提携を発表した。これは大規模AIインフラ構築プロジェクト「Stargate」に基づくもので、OpenAIとソフトバンクグループはそれぞれ5億ドルを拠出し、データセンター・キャンパスおよび関連するエネルギーインフラの開発・実行パートナーとして、SB Energyの成長を支援する。AIの急速な普及に伴い深刻化するデータセンターと電力供給の不足に対応する