秋田朝日放送 秋田市の沼谷市長は８日に開かれた今年最初の記者会見で、新スタジアムの整備を巡りＪリーグ側に対し「常識がなさすぎる」と不満をあらわにしました。収容人数に対する考え方の違いから両者の間には溝が生じています。 新スタジアムの整備を巡り去年１１月に非公開で行われた協議会で、Ｊリーグ側から「志が低い」という発言が飛び出したと明らかにしました。 【沼谷市長】 「（Ｊリーグ