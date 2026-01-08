アウンコンサルティングが大幅続伸、２００円台前半の底値圏もみ合いを上放れる動きをみせている。ＳＥＯコンサルティングを主力展開するが、生成ＡＩ分野を活用した付加価値の高いサービス領域に傾注するなどで業容拡大に努めている。７日取引終了後、ＡＩＨａｃｋ（東京都港区）、ＣＯＬＯＲＡＤＳ（東京都品川区）とＡＩＯ（ＡＩ最適化）領域で業務提携することを発表した。生成ＡＩ時代の「ＡＩＯ総合支援ソリュ&#