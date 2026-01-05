ゲランが1世紀以上守り続けてきた香りの真髄「ゲルリナーデ」を、暮らしの中で楽しめる〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションが誕生。キャンドルやパフュームソープなど、日常に寄り添うアイテムに、メゾンを象徴する6種の香りを閉じ込めました。洗練されたデザインと奥行きある香調が融合し、空間や肌を優雅に包み込みます。ゲランが提案する、香りとともに生きる美しい時間に注目です。 香りを