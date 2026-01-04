コメ生産量上位の2026年産米生産目安2026年産の主食用米の生産目安について、25年産生産量の上位10道県が減産や横ばいに設定していることが4日、共同通信の調査で分かった。秋田県が前年実績に比べ数量ベースで10.4％減、新潟県は4.5％減と大きく下げる。25年産の収穫増により民間在庫が記録的な規模に膨れあがる見通しで、コメ余りによる価格暴落を懸念したとみられる。農林水産省によると、生産量が多い産地の方針は全国の動向