「『キイハンター』や『Gメン’75』（ともにTBS系）を手がけた名プロデューサーの近藤照男さんが、『HOTEL』で主役を演じる高嶋政伸くんと凸凹コンビを組む俳優を探していたところ、ボクの存在を知ってもらって、ウチの身内に連絡があったんです」こう語るのは、丈さん（59）。“ウチの身内”というのは、父親で、『HOTEL』の原作者でもある漫画家・石ノ森章太郎さんだ。「父のことが好きで迷惑をかけたくなかったし、当時はとんが