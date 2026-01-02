フランス・パリにあるルーブル美術館の入館料が2026年1月から一部、値上げされる。日本人を含むヨーロッパ域外からの訪問客が対象で、値上げ幅は45％。その裏には“見栄え”優先の美術館の管理不全があった。25年10月に発生した窃盗事件で、実行犯はプロではなく、素人の“闇バイト”集団だった可能性も浮上。事件後の行政調査から“世界最高峰の美術館”のずさんな実態が見えてきた。（NNNパリ支局佐藤篤志）■「世紀の窃盗」実