高市首相が東京・赤坂の議員宿舎から首相公邸に引っ越しました。高市首相は10月の就任以来、首相官邸から車で5分ほど離れた衆議院議員宿舎で生活してきました。ただ、自身のSNSで「危機管理は国家経営の要諦だ」として、首相官邸の隣にある首相公邸に居を移す考えを示していて、29日、引っ越しを行いました。高市首相は私服姿で公邸入りし、その後、身の回り品をのせたとみられるトラックも公邸に入りました。 首相周辺は「公邸は