◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）今年の阪神でのラスト重賞は１６頭で争われ、断然１番人気のナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、クリストフ・ルメール騎手の手綱で最後の直線では強烈な末脚で追い上げたが、ルガル（鮫島克駿騎手）との首の上げ下げでわずかに届かず鼻差２着だった。キンシャサノキセキ（０９、１０年）、サンカルロ（１１、１２