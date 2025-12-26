ニットじゃない日の「あったかいシャツ」季節が移ろうこれからも役立つ便利なシャツ。これからは起毛感や厚みでぬくもりを味方につけたアイテムで活性化を。ウールやスエードなど、1枚でさまになる起毛したリッチな素材だから、形はシンプルでも十分。シャツ以上でジャケット未満ベージュシャツジャケット／グリードインターナショナルピンクワイドパンツ／SAPHIR EAST肩にあしらったエポーレットや正面のフラップつきポケットが