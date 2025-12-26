何か映画を見たくなった際に、人気の話題作や人からオススメを聞いても今の気分と合わなくてあまり楽しめなかった経験のある人も多いはず。かといって、詳細に情報を集めてしまうとネタバレを踏んで楽しめなくなるのも怖いものです。映画好きのエンジニアである棚本氏が作成した映画オススメアプリ「WHILM」は、5つの簡単な質問に答えていくことで、「今の気分に合う映画」をネタバレなしでオススメしてくれます。whilm.com/https: