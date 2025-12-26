名古屋名物として愛され続ける「ぴよりん」から、新年の始まりを祝う特別な限定スイーツが登場します。お正月らしい華やかさと、ほっと心ほどけるやさしい甘さをあわせ持つ「賀正ぴよりん」は、年始のごあいさつや自分へのごほうびにもぴったり。見た目にも縁起のよいデザインで、晴れやかなひとときを演出してくれます。新しい一年のスタートに、特別感あふれるぴよりんを迎えてみてはいかがでしょうか♡ 新春