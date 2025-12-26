お正月限定♡縁起スイーツ「ぴよりん」賀正ぴよりんで新年を祝おう

名古屋名物として愛され続ける「ぴよりん」から、新年の始まりを祝う特別な限定スイーツが登場します。お正月らしい華やかさと、ほっと心ほどけるやさしい甘さをあわせ持つ「賀正ぴよりん」は、年始のごあいさつや自分へのごほうびにもぴったり。見た目にも縁起のよいデザインで、晴れやかなひとときを演出してくれます。新しい一年のスタートに、特別感あふれるぴよりんを迎えてみてはいかがでしょうか♡

新春を彩る限定デザインのぴよりん

賀正ぴよりんは、新年を祝うためだけに作られた期間限定スイーツ。名古屋コーチン卵を使った濃厚なプリンに、甘酸っぱいイチゴジュレを重ね、やさしい甘さのホワイトチョコババロアで包み込んでいます。

羽とトサカは紅白カラーで仕上げられ、胸元には翌年の干支「午(うま)」にちなんだ馬のイラスト入りチョコレートをトッピング。

味わいはもちろん、見た目でもお正月気分を楽しめる、縁起のよい一品です。

銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪

販売期間と購入できる店舗情報

賀正ぴよりんは、2026年1月1日(木・祝)から1月4日(日)までの4日間限定で販売されます。

価格は1個550円(税込)。販売店舗は、JR名古屋駅構内にあるぴよりんshopと、春日井市のぴよりんshopアトリエ店の2店舗です。

販売時間は日程や店舗によって異なり、ぴよりんshopでは1日3回から4回、アトリエ店では13時からの販売となります。各日数量限定のため、早めの来店がおすすめです。

お正月の手土産にも自分へのごほうびにも

ころんと愛らしい見た目と、素材にこだわった本格的な味わいが魅力の賀正ぴよりんは、新年のごあいさつ用スイーツとしても、自分へのちょっとしたごほうびとしても活躍します。

お正月らしい華やかさがありながら、どこか癒される存在感は、世代を問わず喜ばれるポイント。名古屋ならではの限定スイーツとして、年始の思い出づくりにもぴったりです。

新年は賀正ぴよりんで幸せなスタートを

一年の始まりに味わうスイーツは、少し特別なものを選びたいですよね。賀正ぴよりんは、縁起のよいデザインとやさしい甘さで、新年の気分をより一層高めてくれる存在です。

限られた期間だけの特別な味わいだからこそ、出会えた瞬間のときめきもひとしお。2026年のスタートを、笑顔とともに迎えるために。

ぜひこのお正月は、賀正ぴよりんと一緒に幸せなひとときを楽しんでみてください♡