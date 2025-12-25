高市早苗首相の人事はわかりやすい。自身が要職にいたときに接点のあった人物を選ぶことが特徴だ。経産副大臣時代の貿易管理部長・細川昌彦氏をこの度、内閣官房参与に登用したのもその表れだろう。前編記事『実は高市人事はわかりやすい…内閣官房参与に「明星大学教授」を登用した「納得の理由」』に続き、高市官邸の人事を読み解く。通産政務次官時代にも時計の針を少々巻き戻す。高市氏は、小渕恵三内閣（98年7月〜2000年4月）