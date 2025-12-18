タイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、紫外線ダメージを防ぎながら唇を美しく見せる「CathyDollインテンシブUV リップセラム」が発売されます。2026年1月9日（金）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年1月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。キャシードールからUVケアできるリップが新登場CathyDollキャシードー