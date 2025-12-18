お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。ゲスト出演した元SKE48のタレント須田亜香里（34）の“悪い”と思う部分をぶっちゃけた。「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演した須田。「相手に求める条件」について話題となると「自分の素を出せるようになりたいっていうのは常々思っていて…」と素を出せる男性だとした。その理