電車で赤ちゃんが泣き始めると「うるせぇんだよ！」と怒鳴られた【漫画】本編を読む2025年、読み逃してない？今年、ウォーカープラスでよく読まれた「神マンガ」総決算！交通機関での子ども連れ親子への厳しい態度が話題になることが多い。今回は、電車の中で泣き出してしまった赤ちゃんに「うるせぇんだよ！」と怒鳴る老人を描いた伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画「強い母子」を紹介する。「こうだったらよいのに」とトラブルを笑