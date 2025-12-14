「母子に絡む老害か!?」心配する周囲をよそに…母親が「お前の方がうるせえ」と老人を論破する展開が最高【作者に聞く】
交通機関での子ども連れ親子への厳しい態度が話題になることが多い。今回は、電車の中で泣き出してしまった赤ちゃんに「うるせぇんだよ！」と怒鳴る老人を描いた伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画「強い母子」を紹介する。「こうだったらよいのに」とトラブルを笑いに変えた作品で、公開時にはX(旧Twitter)で52.5万もの大反響となった。話題となった本作について、伊東さんにも話を聞いた。
電車で座っていた母親が抱っこひもで赤ちゃんを抱え、隣に息子を連れているとき、赤ちゃんが泣き始めると、目の前の男性が「おい！赤ん坊の泣き声がうるせぇんだよ！」と怒鳴りつけてきた。居合わせた乗客は「母子に絡む老害か!?」と心配して見守るが、母親は萎縮しない。
母親は大声で怒鳴りつける男性に「は？お前の方がうるせえよ！」と強く言い返した。居合わせた乗客の心配をよそに、全然負けていない母親に「いや、母親も強いパターンか！」とツッコミが入る。
コメント欄では、予想以上に強かった母子の返しに「このくらいでよい！」「強すぎて草!!」とスカッとした読者のいいねが殺到した。あまりの反響ぶりに、作者が「あくまで漫画ですから！」とコメント欄を嗜める一言を投稿するほど大きな盛り上がりを見せた。
■作者が語る「弱い人たちへの願望」
本作を描いたきっかけについて伊東さんは、赤ちゃんは泣くのを止められないし、親を責めるのはよくない、という類のXの記事をよく見かけたことだと明かす。「通常は怒鳴られると萎縮したり、謝罪したりすることがほとんどなので、逆にこんな強い親子だったらおもしろいかもと着想を得て、ギャグに派生させてみました」と語る。
この大反響について、「赤ちゃんの泣き声に限らず…弱い人たちに対して、こうあってほしいと関心のある人が多いんだなと思いました」と分析した。
今後の展開については、「ほかの作業が落ち着いたら、毎日更新したいと思っています。漫画がまとまった時点で、Kindleに『伊東のオリジナル漫画 (全10巻)』にしています。まとめ読みしたい方は、そちらもぜひ見てください」とのことだ。
■取材協力：伊東(@ito_44_3)
