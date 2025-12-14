イタリア・トリノで愛される老舗チョコレートブランド「カファレル」が、2026年に創業200周年を迎えます。アニバーサリーイヤーに向けて、歴史的アートブックから選び抜いた貴重な図案をまとった特別な記念コレクションが登場。ジャンドゥーヤをはじめ人気のチョコレートを、クラシカルなアンティーク缶やブック型の限定デザインで楽しめます。2026年1月9日(金)から発売され、今