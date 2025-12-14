カファレル200周年♡歴史が香るアートな記念コレクションが登場

イタリア・トリノで愛される老舗チョコレートブランド「カファレル」が、2026年に創業200周年を迎えます。アニバーサリーイヤーに向けて、歴史的アートブックから選び抜いた貴重な図案をまとった特別な記念コレクションが登場。ジャンドゥーヤをはじめ人気のチョコレートを、クラシカルなアンティーク缶やブック型の限定デザインで楽しめます。2026年1月9日(金)から発売され、今年だけの贅沢な味わいと世界観が堪能できるラインナップです♪

歴史薫る200周年デザイン缶が登場

2026年のカファレル200周年を記念し、アートブックから厳選した図案を使用した大人クラシカルなコレクションが勢揃い。

定番ジャンドゥーヤをはじめ多彩な味わいを楽しめる「200周年スクエア缶」（2,484円・9粒）は、1885年の請求書から着想した線画が印象的です。

同デザインで深みのあるレッドをまとった「200周年アンティーク缶」（5,184円・20粒）も登場。歴史の重みを感じながら味わえる、魅力あふれる限定缶です。

ブック型やポット缶など豪華ラインナップ

当時の新聞広告をモチーフにした「200周年ポット缶」（6,156円・26粒）は、ソルテッドキャラメルなど人気フレーバーも入った贅沢なアソート。

サヴォイアブルーが美しいブック型「200アニヴェルサリオ ストーリア」（3,240円・10粒）には、新味ピエモンテ“ビグスト”もIN。

さらに、ゴールドが輝く「200アニヴェルサリオ ディジュビレオ」（6,156円・24粒）は全17種類を堪能できる豪華仕様。

ヴィンテージロゴが映える「レガロ・オリジ二」（2,700円・6粒）もラインナップしています。

限定ショッパーも華やかな特別仕様

200周年を記念した特別ショッパーにも注目。カファレル直営店で長く愛されてきたレディ柄を採用し、エレガントで持ち歩きたくなる仕上がりに。

ギフト需要が高まる季節にぴったりで、大切な人への贈り物にも最適です。

カファレル神戸北野本店、グランスタ東京店、オンラインショップ、全国主要百貨店などで順次展開され、店舗によって販売日は異なります。

限定デザインは思わずコレクションしたくなる美しさです♡

200年の歴史を味わう特別なひと粒を

カファレルの200周年記念コレクションは、長い歴史とクラフツマンシップを感じる特別なラインナップ。

缶ごとに異なるアート性の高いデザインが揃い、ジャンドゥーヤをはじめ多彩なフレーバーが楽しめます。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりで、見て触れて味わうすべてにときめきが♡

アンティーク調のショッパーまで揃う今年だけの限定展開。新年の始まりに、上質で幸福感あふれるチョコレート時間を堪能してみてはいかがでしょうか。