長く愛され続けるアメリカの老舗ブランド「L.L.Bean」から、ROSE BUDだけの特別な別注トートが誕生します。耐久性と実用性に優れた人気モデル「グローサリー・トート」をベースに、フロントポケットや2トーンカラーなど、日常にも寄り添う工夫が詰め込まれた限定仕様にアップデート。ユニセックスで使いやすいカラー展開も魅力で、通勤やママバッグとしても活躍する頼れる