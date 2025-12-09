前橋市役所前橋市は9日、小川晶前市長（42）とラブホテルを10回以上利用し、市民の信頼を損なったなどとして、総務部職員課の男性副参事（54）を停職6カ月の懲戒処分にした。職員は今月末で依願退職するという。小川氏はホテル面会問題を引責し、11月27日に辞職した。市によると、職員は公務外での打ち合わせ場所として小川氏にラブホテルを提案した。9月下旬の問題発覚後、市長公務の中止やコールセンター設置など、市の業務