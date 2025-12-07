·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢70Âå¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12·î7Æü¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¹ÓÈø¤ÎÌµ¿¦¡¢ÅÄÂ¼Î÷ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£ ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12·î6Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹ÓÈø»Ô¸¶ËüÅÄ¤Î¹ñÆ»208¹æ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë70Âå¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢½÷À­¤ËÂ­¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ