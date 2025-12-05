女性の心と体に寄り添う「適正下着®」を展開するHEAVEN Japanは、2026年春夏コレクションの新作展示を2025年12月4日（木）より開始します。新商品として、スポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの3アイテムが登場し、体形に合わせた安心感と美しいシルエットを提供。展示会は有楽町マルイをはじめ、心斎橋や博多などの試着体感サロンでも実施しています。 HEAVEN Japanの2026春夏コレクションが登