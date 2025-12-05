【HEAVEN Japan】春夏新作展示会が12月4日から開催！新作下着に注目

女性の心と体に寄り添う「適正下着®」を展開するHEAVEN Japanは、2026年春夏コレクションの新作展示を2025年12月4日（木）より開始します。新商品として、スポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの3アイテムが登場し、体形に合わせた安心感と美しいシルエットを提供。展示会は有楽町マルイをはじめ、心斎橋や博多などの試着体感サロンでも実施しています。

HEAVEN Japanの2026春夏コレクションが登場



ビスチェリーナ レッド

スポーツブラ

HEAVEN Japanは、2026年春夏コレクションの新作を2025年12月4日（木）から展示開始！

「Hug Future」をコンセプトにした新作は、抱きしめられるような安心感と、少しの変化を楽しめるカラーで展開されます。

特に注目は、バストメイク力抜群の「ビスチェリーナ」シリーズや、グラマーバストにもしっかりフィットするスポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの新商品。

これらは、サイズや体型に合った選択肢を提供し、女性一人ひとりに最適なサポートをお届けします。

新作下着で快適さと美しいシルエットを実現



HEAVEN Japanの新作下着は、体型に合わせた機能性とシルエットの美しさを兼ね備えています。

特に「ビスチェリーナ」のセミロング丈は、バストの下のお肉もしっかりカバーし、洋服に響きにくい設計。

新登場のスポーツブラやノンワイヤーブラは、K90まで対応した42サイズ展開で、グラマーバストの方にも安心して着用できます。

また、補整下着が初めての方や産後のママにもぴったりの優しいフィット感で、日常使いに最適です。春夏の薄着に合わせたデザインで、着心地も抜群。

全国各地で新作展示＆体感サロンが開催



HEAVEN Japanの2026春夏コレクションは、2025年12月4日から11日まで、東京の有楽町マルイ4階で展示されます。

さらに、大阪・心斎橋、福岡・博多でも新作の展示会や試着体感サロンが開催されるので、実際に商品を手に取って確認することができます。

各会場では、オリジナルメジャーで自分のサイズを測りながら、ぴったりのサイズを見つけるサポートも。

試着体感サロンでは、専門スタッフが親切に対応し、ラインやメール、Zoomで無料カウンセリングも提供しています。サイズ選びで悩む方も安心です。

HEAVEN Japanの春夏新作で理想の下着を見つけよう



HEAVEN Japanの2026春夏コレクションでは、女性一人ひとりに合わせた快適で美しい下着が揃います。

新作展示会や試着体感サロンでは、実際に商品を手に取って試すことができ、オンラインでもサイズ選びのサポートが受けられます。

これからの季節にぴったりのアイテムで、心地よさと美しさを手に入れましょう。カタログ請求や無料カウンセリングもぜひ活用して、自分にぴったりの下着を見つけてください♪