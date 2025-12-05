無人島部分を含め、発生から17日目にようやく完全鎮火が発表された大分市佐賀関の大規模火災。一夜明けた5日、被災者の仮住まいとなる市営住宅の入居に向け、住民説明会が行われました。 【写真を見る】被災者の仮住まいに市営住宅39戸入居説明会に68人参加企業から家電支援も佐賀関大規模火災 市は、現在の避難所から仮住まいとして移り住むための市営住宅を、佐賀関のほか坂ノ市と大在エリアに合わせて39戸用意してお