カタールGP自動車レースF1の今季第23戦カタールGPは現地11月30日に決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝した。レース後に公開されたチームの集合写真に角田の姿がなく、海外ファンからは「ユウキはどこ？」と疑問視するコメントが殺到。日本のファンも「みんなユーキがいないって愛されてるな」と反応した。角田の姿が見えなかった。