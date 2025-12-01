国民民主党・福田徹衆院議員が、新幹線内で急患に対応する様子がSNS上で大きな注目を集めている。救急科専門医である福田氏は2024年10月の衆院選で初当選。この新幹線での様子は、同党・水野孝一参院議員が25年12月1日にX上で紹介した。水野氏「心からの尊敬の念が込み上げてきました」福田氏の公式サイトによると、三重大学医学部を07年に卒業。同年から日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院（名古屋市）に務め、救急科専