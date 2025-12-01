ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ＝続急伸。１１月２８日の取引終了後、基盤技術である「ＰｅｐＭｅｔｉｃｓ技術」による新規化合物群である「新規二環性化合物」について特許を取得したと発表しており、これを好感した買いが流入している。同社では今回の特許取得によりＰｅｐＭｅｔｉｃｓ化合物群の多様性が更に高まり、保有する知的財産権が強化されることになったとしている。また今後は、海外主要国における特許取得も進め、更なる