ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A.T>＝続急伸。１１月２８日の取引終了後、基盤技術である「ＰｅｐＭｅｔｉｃｓ技術」による新規化合物群である「新規二環性化合物」について特許を取得したと発表しており、これを好感した買いが流入している。同社では今回の特許取得によりＰｅｐＭｅｔｉｃｓ化合物群の多様性が更に高まり、保有する知的財産権が強化されることになったとしている。また今後は、海外主要国における特許取得も進め、更なる事業発展を図るとしている。



トリケミカル研究所<4369.T>＝急速人気でストップ高。前週末１１月２８日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算を発表した。売上高が１８０億１０００万円（前年同期比３７．４％増）、営業利益が４５億６１００万円（同３０．２％増）だったとしており、好業績を評価した買いが流入している。同社が手掛ける半導体製造用化学化合物の需要は、生成ＡＩの急速な普及に伴う大規模データセンター投資やＰＣ・スマートフォンへのＡＩ機能搭載の拡大などを背景に増加している。Ｓｉ半導体向け製品が伸長し、地域別では日本や中国、台湾、韓国などで収益が拡大した。



ラクオリア創薬<4579.T>＝上昇加速でカイ気配。前週末１１月２８日にストップ高人気となったが、きょうも高水準の買いが株価を気配値のまま押し上げる格好となっている。前週末引け後に、合成レチノイドであるタミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表、これを材料視する投資資金が流入した。時価は年初来高値圏をまい進するが、上場来高値は１８年１月につけた３３２０円と天井は高い。２３年１２月に形成した９４３円が中期的な上値のフシとして意識されていたが、きょうは既にそこを気配値の状態で上抜く格好となった。



