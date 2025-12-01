世界最小の馬が明らかになった。ドイツの牡馬プムッケルは体高52.6cm、これまでの記録保持馬ポーランドの牡馬、故ボムベルよりも4cm小さい新記録を樹立した。 【写真】面長のダックスフントみたい世界最小サイズの馬 プムッケルは先日ギネス世界記録に関するドイツのエンタメ番組「Die Grosse Show der Weltrekorde」（世界記録ビッグショー）に登場、アシスタントとして他の記録保持者への認定証授与を手伝っ