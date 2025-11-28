ＪＣＲファーマの上げ足鮮烈、大陽線を示現し一時９．８％高の８０５円と昨年５月以来約１年半ぶりとなる８００円台を回復する場面があった。同社は遺伝子組み換え天然型ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」を主力とし、直近は薬価引き下げの逆風を数量増で補っており、２６年３月期は営業黒字転換が見込まれている。再生医薬品では健康な人の骨髄から抽出した間葉系幹細胞を使った細胞医薬品「テムセル」などでニ