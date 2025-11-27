[11.27 ACL2 GL第5節 東方足球隊 0-5 G大阪 香港]待望のプロ初ゴールを決めた。ガンバ大阪の高卒ルーキーFW名和田我空が後半30分にチーム5点目を挙げた。4-0で迎えた後半30分、DF三浦弦太からのフィードを敵陣PA内で冷静に収めた。名和田はすかさずゴール方向に体を向け、相手選手のマークを外しながら右足シュート。ゴール右隅に決め切り、勝利を決定づけた。神村学園高を卒業後、今シーズンからG大阪入り。開幕節ではスタ