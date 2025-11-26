大分県内有数の紅葉の名所、臼杵市の白馬渓一帯が見頃を迎え、赤や黄色に色づいた木々が訪れた人を迎えてくれます。 【写真を見る】白馬渓で紅葉が見頃渓谷一帯が赤や黄色に染まる大分・臼杵市 臼杵川上流に位置する白馬渓は紅葉の名所として親しまれています。赤や黄色に色づいた木々が溪谷を彩っています。今年は天候の影響を受けることなく、例年通りこの時期に見頃を迎えているということです。 26日午前中は、時おり雲