警報が出ている大分県内のインフルエンザは、前の週からさらに流行が拡大しています。 【写真を見る】インフルエンザ流行拡大患者数1.6倍に、小中学校で学級・学年閉鎖相次ぐ大分 11月23日までの1週間に県内58の医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は3012人で、前の週から1.64倍に増加しました。 前の週に1医療機関あたり30人の基準を超え、去年よりおよそ1か月早く警報が発表されていて、流行がさらに拡大していま