ジョンマスターオーガニックから、ホリデーシーズンにぴったりな限定デザインのミニコームが登場！自分用にも、ギフトにも最適なこのアイテムは、持ち歩きやすいミニサイズで、日中の髪の乱れをさっと整えられる優れもの。自然由来の素材とサステナブルな製法にこだわり、デザインも華やかで心弾むものばかり。2種のデザインは、ホリデー限定の香りとリンクしており、見るたびに気分が上がり