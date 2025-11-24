「長野えびす講煙火大会」が23日夜、長野市で開かれ、約1万発の光の大輪が晩秋の夜空を彩りました。県歌「信濃の国」に合わせた特別大スターマインで始まった「長野えびす講煙火大会」。明治時代に始まり今年で119回目で、今では「信州の澄んだ夜空を彩る晩秋の花火」として全国に知れ渡っています。会場となった長野市の犀川河川敷の周辺には、例年約10万人が集まるとされ、23日夜も大勢の観客が訪れていました。岐阜から「