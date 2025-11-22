「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）阪神の優勝パレードがスタートした。開始前には藤川監督があいさつを行い、ファンから拍手がわき起こった。藤川監督は「選手たちにとっては２年ぶり。私は２００５年以来、２０年ぶりです。来年もおそらくこの景色が見られるだろうと思っていたら、１８年かかりました。連覇を必ず成し遂げます。応援よろしくお願いします」とあいさつした。さらに「今季限りで退団する選