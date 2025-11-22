ポストシーズンの試合前に珍行動…相棒スミス証言に反響米大リーグ・ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制覇した。大谷翔平投手も投打二刀流で貢献。試合前の打撃練習で、同僚すら衝撃を受けたという裏側をウィル・スミス捕手が“暴露”すると、日本のファンからも驚きの声が集まっている。スミスは米国のストリーミングサービス「Rokuチャンネル」の番組「ザ・リッチ・エイゼン・ショー」に出演。日本時間20日に公開さ