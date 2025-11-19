北朝鮮の金正恩総書記が国家保衛省、社会安全省、最高裁判所、最高検察署など公安・司法機関を相次ぎ訪れ、体制守護の役割を強調した。朝鮮中央通信が19日に報じた。報道によれば、金委員長は前日の創設80周年を機に国家保衛省を祝賀訪問し、李昌大（リ・チャンデ）国家保衛相の出迎えを受けた。祝賀文を手渡したうえで、金委員長は「党と国家を守護する闘争の前衛で革命的信念と忠誠を貫き、階級的使命感を持って献身している保衛