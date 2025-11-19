北海道でヒグマが人里に出ている。たまたま1頭が出たわけではない。連日のようにあちこちで出没している。【画像】1990年ごろまでは、北海道のヒグマ生息数は2000〜3000頭と推定されていたが、現在は2万頭を超えるという理由は2つ。1つはヒグマの個体数が急激に増えたこと。2つめは地球温暖化による昆虫の異変である。私が北海道大学の学生だったころ（1986年〜1990年）、北海道のヒグマ生息数は2000頭から3000頭と推定され、