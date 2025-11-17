「NHKから国民を守る党」の立花孝志・党首が11月9日に逮捕された。容疑は、今年1月に亡くなった竹内英明・前県議への名誉毀損。竹内氏は斎藤元彦兵庫県知事のパワハラ疑惑などに関する内部告発問題で、知事を追及する県議会百条委員会の委員を務めていた。【写真】14年前の立花孝志容疑者。マイクを持って質問する立花容疑者は、失職した斎藤氏の出直し選挙となった昨年11月の県知事選に、斎藤氏を応援するため"2馬力選挙"を展