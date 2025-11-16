健康意識の高まりとともに、日常の動きや姿勢を心地よくサポートするインナーが注目される今、しまむらのPB「活き活きラボ」シリーズが大きな支持を集めています。発売からわずか8ヵ月で累計30万枚を突破した人気のブラジャーは、快適性と姿勢ケアを両立したアイテムとして幅広い世代から愛される存在に。WebCMに永尾柚乃さんが出演したことでも話題を呼んでいるシリーズをご紹介します♡ 姿