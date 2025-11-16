しまむらの「活き活きラボ」ブラジャーが大人気！累計30万枚突破の秘密

健康意識の高まりとともに、日常の動きや姿勢を心地よくサポートするインナーが注目される今、しまむらのPB「活き活きラボ」シリーズが大きな支持を集めています。発売からわずか8ヵ月で累計30万枚を突破した人気のブラジャーは、快適性と姿勢ケアを両立したアイテムとして幅広い世代から愛される存在に。WebCMに永尾柚乃さんが出演したことでも話題を呼んでいるシリーズをご紹介します♡

姿勢サポートで人気が加速

＜ラインナップ＞

・姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）

価格：1,419円

・姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI）

価格：1,089円

「活き活きラボ」シリーズは、“昼ヘルシー”をテーマに健康維持をサポートするインナーとして誕生しました。なかでも注目を集めているのが姿勢サポートブラジャー。

CLOSSHI PREMIUMは縫い目のないシームレス仕様で、背面内側は二重構造＆クロス設計。着け心地は軽やかなのに背中がすっきり見えるのが嬉しいポイントです。

CLOSSHIタイプはパワーネットで程よく引き締め、猫背対策にも活躍してくれます。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

累計30万枚突破の理由に迫る

「活き活きラボ」シリーズが短期間で30万枚を突破した背景には、毎日使いたくなる“手に取りやすさ”と“機能性”の絶妙なバランスがあります。

負担の少ない着け心地でありながら、姿勢サポートもしっかり叶えてくれるため、リピート買いが続出。

さらにWebCMでの露出も増え、認知度が一気にアップしました。今後も新デザインや新企画が予定されているとのことで、ますます目が離せません♪

日常を支えるインナーを味方に

毎日の生活の中で無理なく姿勢ケアができる「活き活きラボ」シリーズは、忙しい女性にとって頼れる存在。

価格も手に取りやすく、気軽に始められる点も人気の理由です。ブラジャーを変えるだけで体も気分も軽くなるから、日々の健康習慣にも自然と取り入れやすいのが嬉しいところ。

累計30万枚突破という実績は、多くの女性が実感した“快適さ”の証。ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね♡