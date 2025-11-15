ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」より、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をイメージしたスマートウォッチが11月下旬に発売される。原作はシリーズ累計発行部数3200万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、2024年に大ヒットし、第48回日本アカデミー賞にて、「最優秀アニメーション作品賞」を受賞した劇場アニメ『ルックバック』も記憶