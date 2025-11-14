ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 第76回NHK紅白歌合戦 M!LKら初出場へ…アイドル界から「FRUITS ZIPPE… 第76回NHK紅白歌合戦 NHK紅白歌合戦 エンタメ・芸能ニュース 歌手・アーティスト スポニチアネックス 第76回NHK紅白歌合戦 M!LKら初出場へ…アイドル界から「FRUITS ZIPPER」も 2025年11月14日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「第76回NHK紅白歌合戦」の出場者についてスポニチが伝えた 白組の初出場者の目玉は、楽曲「イイじゃん」が大ヒットした「M!LK」 紅組では、「FRUITS ZIPPER」と「CANDY TUNE」の2組が初出場する 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 11/14 12:41 HANAが紅白歌合戦に初出場 デビュー年から快挙続く 記事時間 第76回NHK紅白歌合戦 M!LKら初出場へ…アイドル界から「FRUITS ZIPPER」も 記事時間 11/14 05:05 第76回NHK紅白歌合戦 King＆Princeが3年ぶりの出場へ…2人体制では初に おすすめ記事 【デイリー杯2歳S】キャンディード力強い動き！松下師「精神的にも成長してくれている」 2025年11月13日 5時13分 あのちゃん“偏食難易度ＭＡＸ”なのに「ゴチ」ピタリ賞！「バラエティ界でも最強説ある」「無敵すぎる」とネット驚がく 2025年11月7日 12時49分 『with MUSIC』でtimeleszが激動の2025年を振り返り！さらにポルノグラフィティが、まさかの展開から「アゲハ蝶」を歌唱 2025年11月11日 19時0分