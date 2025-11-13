中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月13日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は13日の記者会見で、日本の高市早苗首相が中国大陸による台湾への武力行使は「存立危機事態」になり得ると発言し、その後も撤回しない考えを示したとの報道に関し、中国への内政干渉と挑発を直ちにやめるよう求め、台湾問題で火遊びをする者は必ず自らの身を焼くことになると強調した。林氏は次のように述べた。高市首相は