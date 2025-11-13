ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 同僚のレフェリーがクマに襲われ死亡 北斗晶が心境を明かす 北斗晶 クマ（動物） プロレス 温泉 岩手県 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 同僚のレフェリーがクマに襲われ死亡 北斗晶が心境を明かす 2025年11月13日 16時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北斗晶が13日の番組で、同僚のレフェリーがクマに襲われ死亡したと語った 痛切な思いを明かし、これまで自身がしてきたクマ被害を巡るコメントに言及 「実際に身近で起こったら、そんなこと言ってる場合じゃない」などと訴えた 記事を読む おすすめ記事 Ｖ系バンドボーカル、「軽率な行動」を謝罪「起こしてはならないことをしてしまい…」 2025年11月7日 10時15分 【ボート】戸田Ｇ１ 地元の飛田江己が前節Ｖエンジンを獲得「緊張するけど集中して頑張りたい」 2025年11月11日 18時25分 「ばけばけ」極貧の三之丞、にぎり飯を野良犬にやる衝撃 トキの金はどうした？ネット「不穏過ぎる」【ネタバレ】 2025年11月12日 9時29分 黒星スタートも友風は「いい立ち合いでした」と満足 今場所の目標は「（鬼門の）２日目をケガなく乗り切ること」 2025年11月9日 17時18分 森保監督、自身の“失言”を反省「多くのサッカー関係者の方々にご迷惑をかけた」→補足説明を熱弁 2025年11月6日 20時27分