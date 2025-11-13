DeNAは13日、元巨人の馬場皐輔投手(30)と、2026年シーズンの育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は115に決まった。馬場は17年ドラフト1位で阪神に入団し、23年オフに現役ドラフトで巨人に加入。10月24日に巨人から来季契約を結ばないことを通達されていた。