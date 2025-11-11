来週（2025年11月17日〜11月23日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月10日〜11月16日｜総合運＆恋愛運TOP３『まず自分が変わると良い時です』｜総合運｜★★★☆☆良い意味で自分を変えるチャンスが沢山あります。けれどその変化の波にはあまり乗りたく